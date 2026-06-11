ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂಜಾತ ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ

<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಆಡಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತ ಸಂಜಾತ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಛತ್ತೊಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 17 ರಿಂದ 21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರಿಂದರ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘಾ ಅವರಂತಹ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಆರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. 1964ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ (ಬಿಗ್ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್) ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ್ದ ಲಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಟೋನಿ ಡೋಡ್ಮೇಡ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್.ಕಾಂ.ಎಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಡ್ನಿಯ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಲು ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಪರ 14 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್, ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>