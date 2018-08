ನಾಟಿಂಗಂ: ಆತಿಥೇಯರ ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಸಿಹಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಜಯದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಟ್ರೆಂಟ್‌ಬ್ರಿಜ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 203 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 521 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಂಗಳವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 311 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ದಿನದ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್‌ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಭಾರತದ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ದಿನದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ ಹಾಕಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಕೈಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಆಡಿದ ಜೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್‌ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ರನ್‌ ಗಳಿಸದೇ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರಿಗೂ ನಿರಾಸೆ ಕಾದಿತ್ತು. ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಕೂಡ ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರದಂತೆಯೇ ಬುಧವಾರವೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಜಿಗುಟಿನ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಕೈಗಿತ್ತ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಲ ಕಂಡರು.

ಆಫ್‌ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಿಂತ ಹೊರಗೆ ಪಿಚ್ ಆದ ‘ಲೆಗ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌’ ಎಸೆತ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್‌ ಅವರ ಕೈ ಕವಸಿಗೆ ಸೋಕಿ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿತು. ಮೊದಲ ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಭಾರತ: 329, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 161. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತ:110 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 352 ಡಿಕ್ಲೇರ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: (ಮಂಗಳವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 102 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 311): 104.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 317 (ಆದಿಲ್‌ ರಶೀದ್‌ ಔಟಾಗದೆ 33, ಜೇಮ್ಸ್‌ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್‌ 11; ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ 85ಕ್ಕೆ5, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ 70ಕ್ಕೆ2, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್‌ 44ಕ್ಕೆ1, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 78ಕ್ಕೆ1, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 22ಕ್ಕೆ1).

ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 203 ರನ್‌ಗಳ ಜಯ.

ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.

ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಿಂದ, ಸೌಥಾಂಪ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ

