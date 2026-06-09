ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ

ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಟೆಸ್ಟ್‌ * ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್
ಮಧು ಜವಳಿ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 22:30 IST
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IndiaCricketAfghanistanTest cricket

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