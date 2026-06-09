ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ</strong>: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುತೂಹಲವೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಬಹುದೆಂಬುದು. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇತರ ಹಲವು ಆಟಗಾರರಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ, ಚಹ ವಿರಾಮದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 300 ರನ್ಗಳಿಂದ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p><p>5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 113 ರನ್ಗಳೊಡನೆ (451 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಡನೆ) ದಿನದಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 58.4 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (33ಕ್ಕೆ6) ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಐದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಹತ್ತನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದರು. 412 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಫಾಲೊ ಆನ್ ಹೇರಿತು. ಧಗೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನವೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಲು ತಂಡ ಮನಸ್ಸು<br>ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡಿತು.</p><p>ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಮುಂದುವ ರಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದೊಡನೆ ಅವರಿಗೇ ಹೊಸ ಚೆಂಡು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಬೇಗ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (36ಕ್ಕೆ4) ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (30ಕ್ಕೆ3) ಅವರು ಅಫ್ಗನ್ ಪಡೆಯನ್ನು 35.5 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 112 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಗಾಯಾಳಾಗಿದ್ದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶರಾಪುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಆಡಲು ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಗಮನಸೆಳೆದರೆ, ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯೆದುರು ಅಫ್ಗನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ದುರ್ಬಲ ಮನೋಬಲ ಎದ್ದುಕಂಡಿತು. ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಎದುರಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಗನ್ ಪಡೆ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಉರುಳಿತು.</p><p>ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ‘ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ’ ನಾದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಗೌರವ ಮಾನವ್ ಅವರದಾಯಿತು. ಪ್ರವೀಣ್ ಆಮ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರು.</p><p>ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಅನನುಭವಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯ ತಾಲೀಮಿನಂತೆ ನೆರವಾ ದಂತಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಿತ ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಭಾರತ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಎದುರು ಪರದಾಡಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ‘ಭಾರತ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶ ಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸಿತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ ಹೇಳಿದಂತಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>