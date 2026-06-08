ಭಾರತ–ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಂಭ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ

<p>India-England T20I matches to start one hour early</p><p>ಲಂಡನ್: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಐದೂ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು( ಇಸಿಬಿ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. </p><p>ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ(ಐಎಸ್ಟಿ) ಆರಂಭಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.</p><p>ಆದರೆ, ಪ್ರಸಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫೊ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>‘ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ತವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆರಂಭದ ಸಮಯವನ್ನು ಇಸಿಬಿ, ಸ್ಥಳಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮಂಡಳಿ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಸಾರಕರ ನಡುವಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ’ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಆಡಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ಔಟ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>