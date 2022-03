ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೊ: ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮುದ್ದಾಟ

ಮೌಂಟ್‌ ಮಾಂಗನೂಯಿ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಲವು ರೋಚಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ 107 ರನ್‌ಗಳ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಬಿಸ್ಮಾ ಮಹರೂಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬಿಸ್ಮಾ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದಾಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಿಸ್ಮಾ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ‘ಐಸಿಸಿ’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಯೂ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌, ‘ಎಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವಿದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

What a lovely moment! Cricket has boundaries on the field, but it breaks them all off the field.

Sport unites!#CWC22 pic.twitter.com/isgALYeZe1

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 6, 2022