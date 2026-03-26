ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಅವರು ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ರೆ ತಂಡದ ಪರ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 7ರಂದು ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಹಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ರೆ ಪರ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 51 ರನ್ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಚಾಹಾರ್ 27 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 101 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.