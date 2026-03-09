ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

Video | T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳು...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 WC| ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆ
T20 WC| ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 WC Final| ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲೂ 89 ರನ್: ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
T20 WC Final| ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲೂ 89 ರನ್: ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪಡೆದ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ 92 ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಆಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 WC: ದುಖಃದ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌!
T20 WC: ದುಖಃದ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 WC Final: ಭಾರತ ಮೂಲದ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ
T20 WC Final: ಭಾರತ ಮೂಲದ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ
ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧ ಶತಕ
ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅದ್ಭುತ ಆಟ
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೋಡಿ
15 ರನ್‌ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಕೈಚಳಕ
ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌
CricketT20 World CupTeam IndiaJasprit bumrahIshan KishanT20Sanju SamsonShivam DubeyIndia winWorldCupFinal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT