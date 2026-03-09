Video | T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳು...

<p>2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 96 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಂದ್ಯದ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...</p>.<blockquote>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು</blockquote>.T20 WC| ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆ.T20 WC Final| ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ 89 ರನ್: ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್.<blockquote>ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪಡೆದ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು</blockquote>.<blockquote>ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ 92 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಆಟ</blockquote>.T20 WC: ದುಖಃದ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್!.T20 WC Final: ಭಾರತ ಮೂಲದ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ.<blockquote>ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧ ಶತಕ</blockquote>.<blockquote>ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ</blockquote>.<blockquote>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟ</blockquote>.<blockquote>ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೋಡಿ</blockquote>.<blockquote>15 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಕೈಚಳಕ</blockquote>.<blockquote>ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್</blockquote>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>