T20 WC Final: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ದಾಖಲೆ?

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಕೂಡ ಸತತ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. </p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಬಳಿಕ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವು ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಲಂಡನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಎಂಸಿಜಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನ ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಓವಲ್ ಮೈದಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ಮೈದಾನಗಳಾಗಿವೆ.</p><p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ</strong></p><p>ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು, 7ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್–8ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಇನ್ನೂ, ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು 168 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.</p><p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್:</strong> ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 258 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ, ಅದು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (16) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್:</strong> ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 6 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರನ್ಗಳು:</strong> 2023ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 234/5 ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡವು 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಇದುವರೆಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವುಗಳು:</strong> 2023ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡವು 168 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.</p>