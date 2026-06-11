ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ

<p>ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು 3 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯುವ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಯಶ್ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ ಜುಲೈ 23ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳಾಗಿ ರಜತ್ ಬಘೇಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನವ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಸಂದೇಶ್ ಸಕ್ಪಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಏಕದಿನ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ</strong></p><ul><li><p>ಯಶ್ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ (ನಾಯಕ)</p></li><li><p>ಲಕ್ಷ್ಯ ರೈಚಂದಾನಿ (ಉಪನಾಯಕ)</p></li><li><p>ಸಾಗರ್ ವಿರ್ಕ್</p></li><li><p>ವಿನೀತ್ ವಿ.ಕೆ.</p></li><li><p>ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್</p></li><li><p>ಕುಶಾಗ್ರ ಓಝಾ</p></li><li><p>ರಜತ್ ಬಘೇಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್)</p></li><li><p>ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್)</p></li><li><p>ಅನ್ಮೋಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್</p></li><li><p>ವುಟ್ಕುರಿ ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್</p></li><li><p>ರೋಹಿತ್ ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್</p></li><li><p>ಶಾವಿನ್ ವಿ</p></li><li><p>ಪರೇಶ್ ಪಟೇಲ್</p></li><li><p>ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ </p></li><li><p>ಇಶಾನ್ ಸೂದ್</p></li></ul>.<p><strong>ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ..</strong></p> <ul><li><p>ಯಶ್ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ (ನಾಯಕ)</p></li><li><p>ಲಕ್ಷ್ಯ ರೈಚಂದಾನಿ (ಉಪನಾಯಕ)</p></li><li><p>ಸಾಗರ್ ವಿರ್ಕ್</p></li><li><p>ಪಟೇಲ್ ಕುಶ್</p></li><li><p>ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್</p></li><li><p>ಕುಶಾಗ್ರ ಓಝಾ</p></li><li><p>ಮಾನವ್ ಕೃಷ್ಣ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್)</p></li><li><p>ಆರ್ಯನ್ ಸಂದೇಶ್ ಸಕ್ಪಾಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್)</p></li><li><p>ಹೆಂಚುದೇಶನ್ ಜೆ.</p></li><li><p>ಬಿ.ಕೆ. ಕಿಶೋರ್</p></li><li><p>ರೋಹಿತ್ ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್</p></li><li><p>ಪರೇಶ್ ಪಟೇಲ್</p></li><li><p>ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಸಿಂಗ್</p></li><li><p>ಪ್ರಣವ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ</p></li><li><p>ಚಿಗುರುಪತಿ ವೆಂಕಟ</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>