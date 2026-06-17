ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ: ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 7:59 IST
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Team IndiaRohit SharmaShubman GillYashasvi JaiswalIndia vs Afghanistan

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