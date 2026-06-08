ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ | ಸುತಾರ್‌ ಮೋಡಿ: ಮಂಕಾದ ಅಫ್ಗನ್

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ:</strong> ಪ್ರವಾಸಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತಿಥೇಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. </p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟವಾದ ಶನಿವಾರ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚು ಸವರಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಕೈಗವಸು ಸೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡವು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮನವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಜ್ಮತ್ಉಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾಯಕ ಹಶ್ಮತ್ ಉಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಟಿ.ವಿ. ರೀಪ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಎಲ್ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚು ಸವರಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಅಫಾರ್ ಝಝೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ (126; 177ಎ, 4X15, 6X1) ಮೊದಲ ದಿನದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 19 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಪಂತ್ (81; 121ಎ) 26 ರನ್ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪಂತ್ ಶತಕ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತವು 400ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಂತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (ಔಟಾಗದೇ 52) ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪದಾರ್ಪಣೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (28; 41ಎ) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (22; 12ಎ) ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ರನ್ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 127 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 564 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಭರಾಟೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಫ್ಗನ್ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ (140ಕ್ಕೆ6) ಮಿಂಚಿದರು. </p>.<p>ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು 39.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ (21ಕ್ಕೆ3) ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಲಿದವು. ಆದರೆ ಕುಲದೀಪ್ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಾನವ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದರು. ಪಿಚ್ ಸತ್ವ ಅರಿತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾನವ್ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ತಿರುವು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಚಲನೆ ಇದ್ದವು. ಅಫ್ಗನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅವಸರದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾದವು. </p>.<p>ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಕೃಷ್ಣ (27ಕ್ಕೆ2) ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಗ್ತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೇಗ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು (2/27) ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾಯಕ ಶಾಹಿದಿ (20 ರನ್) ಅವರನ್ನೂ ಎಲ್ಬಿಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>