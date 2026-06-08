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ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ | ಸುತಾರ್‌ ಮೋಡಿ: ಮಂಕಾದ ಅಫ್ಗನ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅರ್ಧಶತಕ l ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದ ಸಲೀಂ
ಮಧು ಜವಳಿ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:22 IST
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