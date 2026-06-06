IND vs AFG Test | ರಾಹುಲ್, ಗಿಲ್ ಶತಕ: ಮೊದಲ ದಿನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ:</strong> ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಮುಲ್ಲನಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಅತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಸಲೀಂ ಸಫಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. </p><p>ನಂತರ ಒಂದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್(81 ರನ್: 104 ಎಸೆತ) ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು 139 ರನ್(184 ಎಸೆತ) ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಸಾಯಿ ಕೂಡ ಸಲೀಂ ಸಫಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದರು. </p><p>ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. </p><p>ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್( ಅಜೇಯ 103 ರನ್) ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕಳಪೆ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ( ಅಜೇಯ 50 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸರೆಯಾದರು. </p><p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 85 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 368 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಪಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಲೀಂ ಸಫಿ 2 ವಿಕೆಟ್, ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>