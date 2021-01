Ind Vs Aus

ಸಿಡ್ನಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (ಎಸ್‌ಸಿಜಿ) ಭಾರತದ ಎದುರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 407 ರನ್‌ಗಳ ಭಾರೀ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಾರ್ನಸ್ ಲಾಬುಷೇನ್ (73), ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ (81), ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ (84) ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ನವದೀಪ್‌ ಸೈನಿ 2, ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ 2, ಬೂಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಸಿರಾಜ್‌ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಭಾರತ 2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 4 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ. (ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ 3*, ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ 1*)

Well batted young fella! Green hits 50 in Tests for the first time #AUSvIND pic.twitter.com/Njlmj1BDNJ

A win for us is out of reach. It’s only how we save it now from here. #AUSvIND

— Pragyan Ojha (@pragyanojha) January 10, 2021