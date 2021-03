ind vs eng

ಪುಣೆ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 66 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 42 ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಅವರ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಗಳಿಸುವ (4/54 ರನ್‌) ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು.

ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೊ (94) ಮತ್ತು ಜೇಸನ್‌ ರಾಯ್‌ (46) ಹಾಗೂ ಮೊಯೀನ್‌ ಅಲಿ (30) ಹೋರಾಟ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 42.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 251 ರನ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಪೇರಿಸಿತು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

98 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್‌ 2 ವಿಕೆಟ್‌, ಶಾರ್ದೂಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಹಾಗೂ ಕೃಣಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

Superb bowling display by #TeamIndia 🇮🇳 after 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 got off to a rollicking start 💥💥

India win by 6️⃣6️⃣ runs and take a 1-0 lead in the 3-match ODI series #INDvENG @Paytm

March 23, 2021