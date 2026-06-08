ಭಾರತ–ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಟಿ20 ಸರಣಿ: ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭ

<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಐದೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಗಿಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಇಸಿಬಿ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಬದಲು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಿಗದಿಯಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ) ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದವು. ಉಪಖಂಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೊ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಯುಕೆ) ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಆಡಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೋದ ವಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>