ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌: ಸಾವಿರನೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌, ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದರು.

ಅಶ್ವಿನ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರುತ್ತರವಾದ ಜೋ ರೂಟ್‌ ಪಡೆ ಭಾರತದ ಎದುರಿನ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.

ಎಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 287 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 88 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 285ರನ್‌ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

25 ಓವರ್‌ ಬೌಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನ್‌, 60 ರನ್‌ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ 19.4 ಓವರ್‌ ಬೌಲ್‌ ಮಾಡಿ 64 ರನ್‌ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್‌: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್, 89.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 287 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌(ಕೀಟನ್‌ ಜೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ 42, ಜೋ ರೂಟ್‌ 80, ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟೊ 70, ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ 21, ಸ್ಯಾಮ್‌ ಕರನ್‌ 24)

ಭಾರತದ ಪರ: ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ 62ಕ್ಕೆ4, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ 64ಕ್ಕೆ3, ಉಮೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ 56ಕ್ಕೆ1, ಇಶಾಂತ್‌ ಶರ್ಮಾ 46ಕ್ಕೆ1).

ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಭಾರತ 7 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 25 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ(ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್‌ 6*, ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ 14*)

