ಐಪಿಎಲ್‌ ನಂತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ–20 ಸರಣಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ–20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಹಾಲಿ ಟಿ–20 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಜೂನ್ 26 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 28ರಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿವೆ. </p><p>ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇದುವರೆಗೂ ಮೂರು ಬಾರಿ(2018, 2022, 2023) ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ. 2007ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. </p><p>ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ20 ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರು. 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾರತವು ಜೂನ್ 20ರವರೆಗೆ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಐದು ಟಿ–20 ಹಾಗೂ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. </p>