ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತ: ಮುಂದುವರಿದ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಪ್ರಹಸನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 13:45 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 13:45 IST
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CricketInd vs PakWorld Cup

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