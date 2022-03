ಮೊಹಾಲಿ: ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಕಿಂಗ್‌' ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತದ 6ನೇ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ 33ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಅವರು 100 ಪಂದ್ಯಗಳ 169 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 8,007 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (15,921), ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ (13,288), ಸುನೀಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (10,122), ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ (8,781) ಮತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ (8,586) ಭಾರತ ಪರ 8 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿರುವ ಉಳಿದ ಐವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯವು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ನೂರನೇ ಪಂದ್ಯವೂ ಹೌದು.

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (200 ಪಂದ್ಯ), ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (164 ಪಂದ್ಯ), ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ (134 ಪಂದ್ಯ), ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (132 ಪಂದ್ಯ), ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ (131 ಪಂದ್ಯ), ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (125 ಪಂದ್ಯ), ವೆಂಗ್ ಸರ್ಕರ್ (116 ಪಂದ್ಯ), ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ (113 ಪಂದ್ಯ), ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ (105 ಪಂದ್ಯ), ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (104 ಪಂದ್ಯ) ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ (103 ಪಂದ್ಯ) ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IND vs SL 1st Test: ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಔಟ್, ಭಾರತ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 357ರನ್

ಮೊದಲ ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (96) ಮತ್ತು ಹನುಮ ವಿಹಾರಿ (58) ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 357ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

45 ರನ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 45 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. 2019ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಶತಕದ ಬರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕಳೆದ 14 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 760 ರನ್‌ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವು ಪಿಂಕ್‌ ಬಾಲ್‌ (ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ) ಟೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್‌ 12ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

