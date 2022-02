ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಪ್ರವಾಸಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 265 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 13, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 00, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (80), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (56) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇತ್ತ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ 38, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 33 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ 4, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ 2, ಹೇಡನ್ ವಾಲ್ಶ್ 2, ಒಡಿಯನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಅಲೆನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

Innings Break!#TeamIndia post 265 on the board in the third & final @Paytm #INDvWI ODI!

8⃣0⃣ for @ShreyasIyer15

5⃣6⃣ for @RishabhPant17

3⃣8⃣ for @deepak_chahar9

3⃣3⃣ for @Sundarwashi5

Over to our bowlers now. 👍 👍

— BCCI (@BCCI) February 11, 2022