ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಅಶ್ವಿನ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ವಿಂಡೀಸ್‌

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌: ಇಲ್ಲಿನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 149.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 649 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಡಿಕ್ಲೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 29 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 94 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಸ್ಟನ್‌ ಚೇಸ್ (53), ಕೀಮೊ ಪೌಲ್‌ ಜೋಡಿಗೆ ಉಮೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಶೆರ್ಮನ್‌ ಲೂಯಿಸ್‌ 00, ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿಷೂ 17, ಶಾನನ್‌ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್‌ 01 ಅಶ್ವಿನ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ 48 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 181 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, 468 ರನ್‌ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ: ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌ 4, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ 2, ಉಮೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ 1, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ 1, ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ 1ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ 9 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 33 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

Windies all out for 181 runs in the first innings, trail India 649/9d by 468 runs.

