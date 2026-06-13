ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಹರ್ಮನ್‌ ಪಡೆ ಚಿತ್ತ

<p><strong>ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್:</strong> ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಹತ್ತನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬದ್ಧ ಎದುರಾಳಿ’ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಳಗದ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾಕ್ ಎದುರು ಬಲಾಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದೇ ಪಾರಮ್ಯ ಇದೆ. 13–3ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಹರ್ಮನ್ ಪಡೆಯೇ ಆಗಿದೆ. </p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಭಾರತ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಈಗಲೇ ಎದುರುಬದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಗತಿಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಆಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿರುವುದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. </p>.<p>ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಅವರು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರು ಹೋದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರು 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರದ ಆರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ( 13, 12, 37, 0, 32 ಮತ್ತು 8) ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಫಾಲಿ ಅವರದ್ದೂ ಇದೇ ಕತೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರಿನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನೆಸ್ ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ 64 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ (9, 4, 2, 22 ಮತ್ತು 11) ಲಯ ತಪ್ಪಿದ್ದರು. </p>.<p>ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಕಶ್ವಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್, ಜಿಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಭಾರತಿ ಫೂಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಯಸ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಹೊಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. </p>.<p>ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರೇಣುಕಾಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. </p>.<p>ಪಾಕ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಸನಾ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 25ರ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 24 ವರ್ಷದ ಸನಾ ಅವರು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎದುರಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಲ್ಲರು. </p>.<p>ನಷ್ರಾ ಸಂಧು, ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ ಅವರೂ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ತಂಡಗಳು ಭಾರತ:</strong> ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ) ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಭಾರತಿ ಫೂಲ್ಮಾಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಶ್ರೀಚರಣಿ ಯಸ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ರಾಧಾ ಯಾದವ್. </p><p><strong>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ:</strong> ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾಯಕಿ) ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ ಅಯೇಷಾ ಜಾಫರ್ ಇರಾಮ್ ಜಾವೇದ್ ಐಮನ್ ಫಾತೀಮಾ ಆಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್ ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೇಜ್ ಸೈರಾ ಜಬೀನ್ ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ ತೌಬಾ ಹಸನ್ ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್ ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಶ್ರಾ ಸಂಧು ಡಿಯಾನಾ ಬೇಗ್ ತಸ್ಮಿಯಾ ರುಬಾಬ್.</p><p> <strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ : ರಾತ್ರಿ 7</strong></p><p><strong>ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್</strong> </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>