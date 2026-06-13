ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಹರ್ಮನ್‌ ಪಡೆ ಚಿತ್ತ

ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಂದು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 15:13 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 15:13 IST
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ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಫಾತೀಮಾ ಸನಾ   –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಫಾತೀಮಾ ಸನಾ   –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
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