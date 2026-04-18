ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು

ಡರ್ಬನ್ (ಪಿಟಿಐ): ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಕಾಕಾ (16ಕ್ಕೆ 3) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (34;20ಎ), ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ (36;29ಎ) ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (47;33ಎ) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 157 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಐದು ಎಸೆತಗಳು ಇರುವಂತೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ 51 ರನ್ ಮತ್ತು ಅನೇರಿ ಡರ್ಕಸನ್ ಔಟಾಗದೇ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಭಾರತ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 157 (ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 34, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ 36, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 47; ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಕಾಕಾ 16ಕ್ಕೆ 3). ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 158 (ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ 51, ಅನೇರಿ ಡರ್ಕಸನ್ ಔಟಾಗದೇ 44; ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ 26ಕ್ಕೆ 2). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಕಾಕಾ