ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲು

ಜೋಹಾನೆಸ್ಬರ್ಗ್: ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ (115;53ಎ, 4X14, 6X5) ಅವರ ಅಮೋಘ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 3–0ಯಿಂದ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಜೋಹಾನೆಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (64;46ಎ, 4x6, 6x2) ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (66;38ಎ, 4x7, 6x3) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 192 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 21 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಸುನೆ ಲೂಸ್ (ಔಟಾಗದೇ 64;42ಎ, 4x6, 6x2) ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 183 (92ಎ) ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 212 ರನ್; 2018ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 198 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಭಾರತ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 192 (ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 37, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 64, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 66, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 18; ನಾನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ 31ಕ್ಕೆ 2). ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 16.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 193 (ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ 115, ಸುನೆ ಲೂಸ್ 64; ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ 30ಕ್ಕೆ 1). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್