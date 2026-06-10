ಫಲ ನೀಡದ ರಿಚಾ ವಿರೋಚಿತ ಆಟ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು

<p><strong>ಕಾರ್ಡಿಫ್:</strong> ಭಾರತ ತಂಡವು ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಐದು ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (68, 36ಎ, 4x9, 6x2) ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದಾನಿ ಗಿಬ್ಸನ್ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಅಗ್ರ ಸರದಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಭಾರತದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಆ್ಯಮಿ ಜೋನ್ಸ್ (64, 45 ಎಸೆತ), ನಾಯಕಿ ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (57, 45 ಎಸೆತ) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 171 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಗಿಬ್ಸನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳಿಂದ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ 29 ರನ್ನಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ತಲುಪಿದರೂ ಒಂದು ಎಸೆತ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ 166 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 17.3 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 132 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಯುವಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಿಚಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬೀಸಾಟವಾಡಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ರಿಚಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ 20ರ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ರಿಚಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 42 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಚಾರ್ಲಿ ಡೀನ್ (16ಕ್ಕೆ2) ಮತ್ತು ಟಿಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟೀನ್ (22ಕ್ಕೆ2) ಮತ್ತು ದಾನಿ ಗಿಬ್ಸನ್ (17ಕ್ಕೆ2) ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸೋಲು ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಸರದಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಲೋಪಗಳಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ದೊರೆತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>