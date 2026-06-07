ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಅನುಭವಿಗಳಿರುವ ಕೌರ್ ಪಡೆ

<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ ಬೆನ್ನಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಚಂಡೀಗಢದ ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 15 ಮಂದಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮೇ 23ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಿಮಾನವೇರಿದರು.</p><p>ಜೂನ್ 12ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೊರಟ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಂದನಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಂಡವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ 11 ಮಂದಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಬದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ.</p><p>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಲ್ಲ ಸವಾಲೊಂದೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ‘ಅನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್’ ನಂದನಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಯಾರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಮಿತಾ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೊರತೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಸದ್ಯದ ಕಾಳಜಿ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸದಾ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ, ಬಿದ್ದರೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂಥ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಿಂಚುವರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?</p><p>‘ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಗೆಲುವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತುಂಬಿದೆ. ಅಂದು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಭರವಸೆಯ ಬುಗ್ಗೆ. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಎಟುಕಲಾರದ ದೂರದಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಅದು’ ಎಂದು ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್, ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾನ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಆರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದವರು. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ವರ್ಷ ಟೂರ್ನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆ ಟೂರ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದವರು. 2025ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಒಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ. ಯಶ್ಟಿಕಾ ಭಾಟಿಯ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೀಚರಣಿ 2025ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒಲಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದವರ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಗೌರವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಾಧಾ ಯಾಧವ್ 2018ರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ನಂದನಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ತೋರಿದ ಹಾದಿ</strong></p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಚಂಡೀಗಢದ ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಗಮನಸೆಳೆದವರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು, ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಮನ್ಜ್ಯೋತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಕಶ್ವಿ ಗೌತಮ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ನಂದನಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಮಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಅಮೋಲ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಿ ಫೂಲ್ಮಾಲಿ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಕೂಡ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು.</p><p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಅದರ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1–4ರಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 2017ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರು ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಅಜೇಯ 171 ರನ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಎಂಥ ಪಿಚ್ನಲ್ಲೂ ರನ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಲು ಸಮರ್ಥರು.</p><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಜೂನ್ 14ರಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ. ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇವೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ. 2020ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಮಣಿದು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ಗೆ ಆ ಬೇಸರ ಕಳೆಯಲು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ.</p><p><strong>ವೇಗಿ–ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೊರತೆ</strong></p><p>ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್–ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿದೆ. ಅಮನ್ಜ್ಯೋತ್ ಕೌರ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಬಲ್ಲರು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಪಾದರಸದ ಚುರುಕುತನವಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮರೆಯುವುದುಂಟೇ..?</p><p>ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಆಫ್ಬ್ರೇಕ್ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇರುವ ವೇಗಿ ಅರುಂಧತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಕಾರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಫಿನಿಶರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾರತಿ ಫೂಲ್ಮಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟಿ20 ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಯಶ್ಟಿಕಾ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆದ್ದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಗಳಾಗುವರೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>