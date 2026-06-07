ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಅನುಭವಿಗಳಿರುವ ಕೌರ್ ಪಡೆ

ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 6:48 IST
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Team IndiaWomen cricketHarmanpreet KaurSmriti MandhanaSudhaಕ್ರಿಕೆಟ್

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