ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸ್ನೇಹಾ ಕೊಲ್ಲೇರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿನಿಂದ 3 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ: </strong>ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸ್ನೇಹಾ ಕೊಲ್ಲೇರಿ ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಚಂಡೀಗಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಬೊಲಿಕ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾನೊಝೊಲೊಲ್ ಸೇವನೆಯು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಕಲಬೆರಕೆಯಾದ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕ ಪೇಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಾ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ (ಎಐಯು) ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೊಚ್ಚಿಯ 26 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಾ ಅವರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೇ 10ರಂದು ಗುವಾಂಗ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಮದ್ದು ಸ್ಟಾನೊಝೊಲೊಲ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. </p>