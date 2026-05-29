<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ (ಚಂಡೀಗಡ): </strong>ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್–2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ, ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರೂ ರನ್ ಶಿಖರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ರಾಯಲ್ಸ್ ಬಳಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅದರಂತೆ, ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾದ 'ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ'ಯ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇರುವು ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 97 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದ ಈ ಪೋರನ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಡೆ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 243 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.</p><p>ಆ ಪಂದ್ಯವೂ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ವೈಭವ್ ಎದುರು ವೇಗಿಗಳಾದ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಂತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 31) ನಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.</p>