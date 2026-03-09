ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೋದಿ ಹರ್ಷ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಮ್ರಾಟ: ಸೂರ್ಯ ಪಡೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ.<p>'ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್.. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ, ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈ ವಿಜಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೂಡಿದೆ.ಶಹಬ್ಬಾಶ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!' ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.T20 WC Final: ಭಾರತ ಮೂಲದ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>