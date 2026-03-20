ಅ.24ರಿಂದ ಐಎಂಎಲ್‌ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ

ಮುಂಬೈ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಬ್ರಯಾನ್ ಲಾರಾ, ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಮುಂತಾದವರು ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೀಗ್' (ಐಎಂಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ, ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆರು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ.

2025 ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಐಎಂಎಲ್ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಟಿ.ವಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 24.6 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.

'ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಆಟಗಾರರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಲೀಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಲೀಗ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.