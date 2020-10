IPL-2020 | DC vs KXIP: 5 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಧವನ್

ದುಬೈ: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 169ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಅವರು 5 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 5ನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಇಲವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ (5,759), ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ (5,368), ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ (5,158) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ (5,037) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

5000* runs for @SDhawan25 in IPL.

He is the 5th player to reach the milestone and 4th Indian to achieve this feat.#Dream11IPL pic.twitter.com/ZOm1ix6ORm

— IndianPremierLeague (@IPL) October 20, 2020