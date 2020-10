ಅಬುಧಾಬಿ: ಬುಧವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಕೆಕೆಆರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 84 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು.

ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಇವತ್ತು ಮಿಂಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಒಂದೂ ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆಯೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಗಳಿಸಿವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಮೇಡನ್‌ ಓವರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8ರನ್‌ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

Innings Break!

Brilliant bowling effort by #RCB restricts #KKR to a total of 84/8 (Siraj 3/8, Chahal 2/15).#RCB need 85 runs to win.

Scorecard - https://t.co/XUEBCQIfuL #Dream11IPL pic.twitter.com/iJgxbMWryc

— IndianPremierLeague (@IPL) October 21, 2020