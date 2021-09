IPL: ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ

ಅಬುಧಾಬಿ: ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ, ಗಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ಬಳಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾದೂ ಮಾಡಿದರು.

ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್‌ವುಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ನಾಯಕ ಏಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡು ಪ್ಲೆಸಿ, ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ, ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸುವಂತೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯೊಳಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು.

@faf1307 u earned more respect today

He had been bleeding on his left leg but continuing to play

What a dedication u have 👏👏👏

In 2019 watson and now faf shows

Csk players have so much love for franchise and cricket 💓#CSK#WhistlePodu#fafduplessis #IPL2021 pic.twitter.com/9jDB3NtqCn

— Raghav (@ra_gh_av) September 26, 2021