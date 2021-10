IPL 2021 | DC vs CSK: ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧೋನಿ-ಪಂತ್

ದುಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಭಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಧೋನಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2021 LIVE | DC vs CSK: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ Live

ಅತ್ತ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಪಂತ್ ಪ್ರಾಯ, 24 ವರ್ಷ ಆರು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ.

#CSK have won the toss and they will bowl first against #DelhiCapitals in #Qualifier1

Live - https://t.co/38XLwtuZDX #VIVOIPL pic.twitter.com/GmQXfdAXFY

— IndianPremierLeague (@IPL) October 10, 2021