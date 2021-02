IPL 2021: ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ

ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ ಮೊರಿಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ₹16.25 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ:

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು:

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ನಾಯಕ), ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕೇನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್, ಆ್ಯಡಂ ಜಾಂಪಾ, ಜೋಶ್ ಪಿಲಿಪ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಪವನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ.

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು: ಕೈಲ್ ಜೆಮಿಸನ್ (₹15 ಕೋಟಿ), ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ (₹14.25 ಕೋಟಿ), ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ (₹4.80 ಕೋಟಿ), ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿ (₹20 ಲಕ್ಷ), ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ (₹20 ಲಕ್ಷ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ (₹20 ಲಕ್ಷ), ಸುಯಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ(₹20 ಲಕ್ಷ), ಕೆಎಸ್ ಭರತ್ (₹20 ಲಕ್ಷ).

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್:

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ ಲಿನ್, ಅನ್‌ಮೋಲ್ ಸಿಂಗ್, ಸೌರಭ್ ತಿವಾರಿ, ಆದಿತ್ಯ ತಾರೆ, ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕೃುಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್, ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್, ಧವಳ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು: ನೇಥನ್ ಕೌಲ್ಟರ್‌ನೈಲ್ (₹5 ಕೋಟಿ), ಆ್ಯಡಂ ಮಿಲ್ನೆ (₹3.20 ಕೋಟಿ), ಪೀಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ (₹2.40 ಕೋಟಿ), ಜೇಮ್ಸ್ ನಿಶಾಮ್ (₹50 ಲಕ್ಷ), ಯದವೀರ್ ಚರಕ್ (₹20 ಲಕ್ಷ), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (₹20 ಲಕ್ಷ), ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (₹20 ಲಕ್ಷ).

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್:

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು: ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಎನ್ ಜಗದೀಶನ್, ಆರ್ ಗಾಯಕ್‌ವಾಡ್, ಕೆಎಂ ಆಸಿಫ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಕೆ ಶರ್ಮಾ, ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಇಮ್ರಾನ್ ತಾಹೀರ್, ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ನಾಂಟ್ನರ್, ಡ್ವೇಯ್ನ್ ಬ್ರಾವೋ, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರ್ರನ್, ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್.

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ (₹9.25 ಕೋಟಿ), ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ (₹7 ಕೋಟಿ), ಚೇತೆಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ (₹50 ಲಕ್ಷ), ಕೆ. ಭಗತ್ ವರ್ಮಾ (₹20 ಲಕ್ಷ), ಸಿ. ಹರಿ ನಿಶಾಂತ್ (₹20 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಎಂ. ಹರಿಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ (₹20 ಲಕ್ಷ).

