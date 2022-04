ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.

ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಕೈಮುಗಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂರ್ಯ, 'ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದೆ ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Reason behind the celebration! 🙏

Nothing more special than playing in front of family! 💙#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians @surya_14kumar pic.twitter.com/Jz7lofDa8m

