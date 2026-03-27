IPL 2026| ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ 10 ತಂಡಗಳ ಸೆಣಸಾಟ: ತಂಡಗಳ ಬಲಾಬಲದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ದತೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್ 28)ರಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಬಾರಿ 10 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವ ತಂಡದ ಬಲ ಏನು? ನ್ಯೂನತೆ ಏನು? ತಂಡವನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. </p>.<p><strong>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p><p>2008ರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ (2025 ರಲ್ಲಿ) ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. </p><p><strong>ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬಲ ಏನು?</strong></p><p>ತಂಡವನ್ನು ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೇ ತಂಡದ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಾಟೀದಾರ್, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜೇಕಬ್ ಬೇಥೆಲ್ರಂತಹ ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟಗಾರರು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ರಂತಹ ಮಾರಕ ವೇಗಿಗಳು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ವೈಫಲ್ಯ</strong></p><p>ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರವುದು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್</strong></p><p>ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ದಂಡೇ ಇದ್ದು, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಗಾಯಕವಾಡ್, ಶಿವಂ ದುಬೆಯಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯವರ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ತಂಡದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ, ಅವರೇ ತಂಡದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ. ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದಲು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. </p>.<p><strong>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</strong></p><p>ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರು ಇರುವುದೇ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. </p><p>ತಂಡವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟನರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. </p>.<p><strong>ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್</strong></p><p>ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಕುಲದೀಪ ಯಾದವ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. </p>.<p><strong>ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್</strong></p><p>ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಲಖನೌ ತಂಡವನ್ನು ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕರಂ, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆದರೆ, ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಮಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಂಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p><strong>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್</strong></p><p>ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ವೇಗಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. </p>.<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್</strong> </p><p>2012, 2014 ಹಾಗೂ 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿರುವುದು ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರೋಮ್ವನ್ ಪೋವೆಲ್ರಂತ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆದರೆ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮತೀಶಾ ಪಥಿರಾಣ ಹೊರತುಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> </p><p>2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ರಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿರುವುದು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯರಾಗದೇ ಇರವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್</strong></p><p>ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಯುಜುವೇಂದರ್ ಚಹಾಲ್ರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p>.<p><strong>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್</strong></p><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p> 