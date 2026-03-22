ಕರನ್ ಬದಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತೊರೆದ ಲಂಕಾ ನಾಯಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಅವರು ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಬದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫೋ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡವು ಗಾಯಾಳು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶನಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಲಾಹೋರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್ ಬದಲು ದಾಸುನ್ ಶನಕ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಶನಕ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 76 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಕರನ್ ಅವರ ಬದಲು ಅಮೋಘ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶನಕ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಆರ್ಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡಲು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಸಿಬಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಖ್ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.