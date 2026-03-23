ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಹಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರೂ ಒಂದಾದರೂ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿಸಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಣದ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ ₹14.20 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರಿಗೆ ₹8.40 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು

ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ)

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಸಿಎಸ್ಕೆ)

ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹14.20 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 44 ವರ್ಷ, ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಯುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸುರಿದಿದೆ.

ಅಕಿಬ್ ನಬಿ (ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್)

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿರುವ ಅಕಿಬ್ ನಬಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ₹8.40 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸೇರಿರುವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾದರು.

ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ (ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್)

ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಮೊದಲೇ ಗಾಯಗೊಂಡು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣ್ ಅವರನ್ನು ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರುವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಹಿಲ್ ಅರೋರಾ (ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್)

ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಈ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ₹1.5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವ