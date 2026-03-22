IPL 2026: ಬೆಥೆಲ್ to ಹೆಡ್; ಈ ಹತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಶಾನ್ ಮಾರ್ಶ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (ಐಪಿಎಲ್) ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಟ್ಟುತ್ತಾ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗಿ ಲಸಿತ್ ಮಲಿಂಗ, ಅಮೋಘ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್ನ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್, ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳ ಮೂಲಕ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದ್ದ ಜಮೈಕಾ ದೈತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್, ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆನೆಪುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಟವಾಡಬಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

1. ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ - ನೇಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಕೊನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಿದ ನೂರ್, 24 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಟ್ಟಿದೆ.

2. ಶಿಮ್ರೋನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ - 2022ರಿಂದಲೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಮ್ರೋನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ಫಿನಿಷರ್ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಈ ಆಟಗಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ಗೆ (3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ) ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 19 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಈತ, 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನೂ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಲಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

3. ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ - ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ʼಖಾಯಂʼ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್. ಯುವ ವೇಗಿಗಳಾದ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಮತೀಷ ಪಥಿರಾಣ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಸುನೀಲ್ ಅವರನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.

4. ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ - ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂರನ್, ನಂತರ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಪೂರನ್, ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಕುದುರಿಕೊಂಡರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

5. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ - ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಟ್ರಾವ