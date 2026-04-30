IPL 2026: ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಗುಜರಾತ್, ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾ RCB?

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಈವರೆಗೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಿಟಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ಗೆದ್ದರೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ಅವಕಾಶ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಜಿಟಿಗೂ ಜಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>