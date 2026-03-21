ಕೋಲ್ಕತ್ತ/ಜೈಪುರ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುವಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಹರ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಋತುವಿಗೆ ಅವರು ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸ್ಯಾಮ್ ಅಲಭ್ಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತೊಡೆಸಂಧು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಬೇರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಮಿನ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ವಿಳಂಬ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೂವರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜೋಷ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಷ್ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಪುನಶ್ಚೇತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನೇಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಕೂಡ ಅಲಭ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.