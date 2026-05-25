<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟ ಆಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p><p>ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಪಡೆಯು ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p><p>ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (29ಕ್ಕೆ3), ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ (27ಕ್ಕೆ3) ಹಾಗೂ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (26ಕ್ಕೆ2) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 163 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು.</p><p>ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (63; 39ಎ, 4x4, 6x4), ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ (25; 16 ಎ) ಹಾಗೂ ರೋವ್ಮನ್ ಪಾವೆಲ್ (29; 21ಎ) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರಾದರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಹುಲ್ (60; 30ಎ) ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ (33; 18ಎ) ಬಿರುಸಿನ ಆಟವಾಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ40 (27ಎ) ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕೊಟ್ಟರು.</p><p>ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (39; 25ಎ) ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (28; 19ಎ) ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ಫಿನಿಷರ್' ಆಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 18 ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. 200ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಹಾಲಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 14 ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 593 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಐದು<br>ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.</p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡದ ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ (23ಕ್ಕೆ1) ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ದುಬೆ (28ಕ್ಕೆ2) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: </strong>20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ203 (ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ 22, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 60, ಸಾಹಿಲ್ ಪರಕ್ 24, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 39, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 28, ಆಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 18; ಸೌರಭ್ ದುಬೆ 28ಕ್ಕೆ2, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ 23ಕ್ಕೆ1, ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ 38ಕ್ಕೆ1, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 35ಕ್ಕೆ1).</p><p><strong> ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್: </strong>18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 163 (ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ 69, ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ 25, ರೋವ್ಮನ್ ಪಾವೆಲ್ 29; ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 29ಕ್ಕೆ3, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ 27ಕ್ಕೆ3, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 26ಕ್ಕೆ2). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್.</p>