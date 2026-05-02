ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ 'ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ರೀತಿ ಸೆಂಡ್ಆಫ್' ನೀಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಜೇಮಿಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯಪಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಐಪಿಎಲ್ 2.5ನೇ ವಿಧಿಯು, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ, ಹಾವಭಾವ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದದಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಜೇಮಿಸನ್ ಜೋರಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ರಾಜೀವ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಜೇಮಿಸನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.