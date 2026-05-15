IPL 2026: ಲಖನೌ ಬೌಲಿಂಗ್, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ಆತಿಥೇಯ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಲಖನೌನ ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಲಖನೌ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಡಿರುವ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಐದನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರನ್ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p>ಆದರೆ, ಲಖನೌ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಡಿರುವ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ಈ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಔಪಚಾರಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅದರ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆ.</p><p>ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಂತ್ ಪಡೆಗೆ, ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುವ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗ</strong></p><p><strong>ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್:</strong> ಮಿಚೇಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಏಡನ್ ಮರ್ಕ್ರಂ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ನಾಯಕ), ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮಯಂಕ್ ಯಾದವ್, ಆಕಾಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್</p><p><strong>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್:</strong> ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಮುಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ</p>