<p><strong>ಮುಂಬೈ: </strong>ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ 244 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯೊಡ್ಡಿದೆ.</p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾನ್ ಅಮೋಘ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ, ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 93 ರನ್ ಕೂಡಿಸಿತು.</p><p>22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜಾಕ್ಸ್, 8ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (5) ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮನ್ ಧೀರ್ (22) ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (31) ಜೊತೆ ತಲಾ ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ರಿಯಾನ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶತಕದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಆಡಿದ ಅವರು, 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಪಡೆ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 243 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.</p><p>ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಇಶಾನ್ ಮಲಿಂಗ, ಸಕಿಬ್ ಹುಸೈನ್ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.</p>