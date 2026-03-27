ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ತಂಡಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹಣ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಗ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡುವ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 25 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ, 2020ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 30 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆಕಿಬ್ ನಬಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8.40 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ತಂಡದ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಈ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಂ.1 ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದಿಲ್