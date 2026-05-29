ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವೈಭವಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದೇ ಟೈಟನ್ಸ್

ಮುಲ್ಲನಪುರ (ಚಂಡೀಗಡ): 'ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ'ಯ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪ್ರಬಲ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ (2) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎದುರು ಸೋತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ 97 ರನ್ಗಳ (29ಎಸೆತ) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ 'ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್' ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳಗಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಮಾತೇ ಬೇರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರು ನಡೆದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65 ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಟ್ಟಿದ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 'ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಚಿತ್ತ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ, ಚುರುಕಾದ ಪದಚಲನೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಆಟ ಅವರದ್ದು.

242.86 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 680 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವ ತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಕುಲವಂತ್ ಖೆಜ್ರೊಲಿಯಾ ಅವರಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಟ ಮೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (652), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (618) ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (498) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆಯೇ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂವರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿಯೇ ತಂಡವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರು ಸೋತಿತ್ತು. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ (1) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಬಲ ಇದೆ. ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರೂ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಗರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಗಿಲ್