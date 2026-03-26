ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡವು ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳ ಪೈಕಿ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಮಾ. 28 (ಶನಿವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಏ. 05 (ಭಾನುವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಚೆನ್ನೈ, ತಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಏ. 10 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಾಣ: ಗುವಾಹಟಿ, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಏ. 12 (ಭಾನುವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಮುಂಬೈ, ತಾಣ: ಮುಂಬೈ, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಏ. 15 (ಬುಧವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಲಖನೌ, ತಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಏ. 18 (ಶನಿವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಡೆಲ್ಲಿ, ತಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 3.30
ಏ. 24 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಗುಜರಾತ್, ತಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಏ. 27 (ಸೋಮವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಡೆಲ್ಲಿ, ತಾಣ: ಡೆಲ್ಲಿ, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಏ. 30 (ಗುರುವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಗುಜರಾತ್, ತಾಣ: ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಮೇ.7 (ಗುರುವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಲಖನೌ, ತಾಣ: ಲಖನೌ, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಮೇ.10 (ಭಾನುವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಮುಂಬೈ, ತಾಣ: ರಾಯಪುರ, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಮೇ.13 (ಬುಧವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ತಾಣ: ರಾಯಪುರ, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30
ಮೇ.17 (ಭಾನುವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಪಂಜಾಬ್, ತಾಣ: ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 3.30
ಮೇ.22 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಬೆಂಗಳೂರು vs ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಾಣ: ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 7.30

ಐಪಿಎಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ