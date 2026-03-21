<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ 'ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್' ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತವರಿನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. </p>.<p>ಯುಗಾದಿಯಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆಯೂ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಾಸು ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದ 'ತಾರೆ' ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ರಜತ್ ಅವರು ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಡೌನ್ ಪರಿಣತರಿಂದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಪರಿಣತರ ಭಿನ್ನ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆರೆಯಾಚೆ ದಾಟಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಮೇನ್ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಫುಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ದಾಟಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. </p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖರವಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಅವರು ಕೆಲವು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>'ಸ್ಥಳೀಯ ಹೀರೊ' ದೇವದತ್ತ ಅವರು ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಡಿದರು. ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೊಡ್ಡಿದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋರ್ಡನ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಗುರುವಾರವೂ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p>